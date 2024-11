Osumljenca za smrt ženske, ki so jo našli na Brniku, prijeli v Avstriji

Na Policijski upravi Kranj so sinoči potrdili, da so osumljenca za smrt ženske, ki so jo našli na Brniku, že prijeli.

39-letnega osumljenca so prijeli v sosednji Avstriji, drugih informacij pa zaradi interesa preiskave niso sporočili. Nagib za njegovo dejanje in druge okoliščine tako še niso znani.

V petek so na parkirišču na letališču Jožeta Pučnika našli žensko truplo. Umrla je bila državljanka Iranka, stara je bila 33 let. Po neuradnih informacijah jo je moški večkrat zabodel.