Leto po prometni nesreči potrdili obtožnico proti nekdanjemu ministru

Na Hrvaškem so leto dni po prometni nesreči, v kateri je umrl en človek, potrdili obtožnico proti nekdanjemu ministru za obrambo iz vladajoče HDZ Mariu Banožiću. Če ga bo sodišče spoznalo za krivega povzročitve prometne nesreče s smrtnim izidom iz malomarnosti, mu grozi do osem let zapora.

Obtožnica Banožiću očita, da je vozil avto z neprilagojeno hitrostjo, pri prehitevanju kolone pa je zapeljal na nasprotni vozni pas kljub zmanjšani vidljivosti zaradi megle in slabše preglednosti zaradi skupine vozil pred njim.

Nesreča se je zgodila 11. novembra zjutraj blizu Vinkovcev, ko je Banožić z osebnim avtomobilom v gosti megli prehiteval tovorno vozilo, pri tem pa trčil v kombi, ki je pripeljal iz nasprotne smeri. Štiridesetletletni voznik kombija je umrl, Banožić pa je bil huje poškodovan.

Hrvaška policija je decembra po končani preiskavi na pristojno državno tožilstvo vložila kazensko ovadbo zaradi suma povzročitve prometne nesreče s smrtnim izidom iz malomarnosti, za kar je zagrožena kazen od enega do osem let zapora. Banožića je obravnavala tudi zaradi prekrška, saj v času nesreče ni bil pripet z varnostnim pasom.

Hrvaški premier Andrej Plenković je Banožića razrešil že na dan nesreče, novi minister za obrambo pa je postal Ivan Anušić.