Nekdanji mož 33-letnice je žrtev dlje časa čakal na parkirišču

Prejšnji petek so na območju Brnika na parkirišču letališča našli žensko truplo. Truplo je našel zaposleni na letališču, ko je v petek zjutraj prihajal v službo. Umrla je bila državljanka Irana, ki je bila večkrat zabodena. Osumljeni 39-letni Iranec, ki so ga prijeli v Celovcu, je dejanje že priznal, Policijska uprava Kranj pa je danes predstavila zaključeno preiskavo kaznivega dejanja umora, ki je bil storjen 7. novembra. Preiskava je potekala v sodelovanju z avstrijsko policijo.

Na novinarski konferenci sta informacije predstavila predstavnika slovenske in avstrijske policije: Luka Pisovec, vodja oddelka za organizirano kriminaliteto na Policijski upravi Kranj, in Oberst Gottlieb Türk, vodja kriminalistične policije na avstrijskem Koroškem.

Z ogledom kraja dejanja so ugotovili, da je žrtev dobila več vbodnih ran, ugotovili so njeno identiteto, šlo je za 33-letno Iranko, ki ima v Avstriji urejeno prebivališče. S preiskavo so ugotovili, da je žrtev že dan prej z letalom prišla iz Istanbula na Brnik. Ko je prišla do avta, jo je storilec večkrat zabodel. Obdukcija je kasneje pokazala, da je imela žrtev več kot deset vbodnih ran. Moški je s kraja pobegnil z avtom avstrijskih registrskih tablic. Sam umor se je zgodil hitro, jo je pa storilec na samem parkirišču čakal dlje časa, je pojasnil mag. Luka Pisovec s kranjske policijske uprave.

Vse kaže, da je šlo za femicid

Z mednarodnim sodelovanjem so ugotovili, da sta bili žrtev in storilec v preteklosti v partnerski zvezi. Ugotovili so, da je storilec 39-letni Iranec, ki ima prav tako bivališče urejeno v Avstriji, je pojasnil Pisovec. Po ugotovitvi identitete so izdali evropski nalog za iskanje; osumljenega so aretirali v soboto na podlagi evropskega naloga, in sicer na delovnem mestu v supermarketu v Celovcu, je pojasnil Oberst Gottlieb Türk, vodja kriminalistične policije na avstrijskem Koroškem.

Osumljenec je priznal, da je na parkirišču na Brniku z nožem umoril nekdanjo ženo. Po hišni preiskavi so našli tudi kuhinjski nož, s katerim naj bi bilo storjeno kaznivo dejanje, ter oblačila, ki jih je osumljenec nosil v času dejanja. Zavarovani so bili nosilci podatkov, prav tako pa so bile zavarovane sledi na vozilu, s katerim je bil osumljenec na kraju dejanja.

Rezultati preiskave, zasega in zavarovanja sledi bodo policisti Deželnega kriminalističnega urada Koroške še danes predali slovenski Policiji.

FOTO: Dejan Javornik

Na podlagi zbranih obvestil in dokazov je 39-letni državljan Irana utemeljeno osumljen, da je izvršil kaznivo dejanje umora na grozovit in zahrbten način. Za tovrstno kaznivo dejanje je v Republiki Sloveniji predpisana kazen zapora najmanj 15 let. Gorenjski kriminalisti so 9. novembra okrožno državno tožilstvo v Kranju podali kazensko ovadbo zoper osumljenega, ki v Republiki Avstriji priprt čaka na postopek izvršitve predaje slovenskim varnostnim organom.

Kdaj ga bodo prepeljali v Slovenijo, še ni jasno, predvidevajo pa, da bo to kmalu. V vmesnem času kazenski postopek in preiskava traja normalno. V takih primerih se tudi storilca vpraša, ali se strinja z izročitvijo, če se ta z njo strinja, je postopek hitrejši, sicer pa lahko traja dlje časa, je pojasnil Oberst Gottlieb Türk. Osumljenec je torej trenutno v priporu pred izročitvijo. O nadaljnjih postopkih bo odločalo Deželno sodišče v Celovcu.

Luka Pisovec (desno) in Oberst Gottlieb Türk. Foto Policija

Grozi mu najmanj 15 let zapora

Oberst Gottlieb Türk je navedel tudi nekaj podrobnosti v zvezi z osumljencem in žrtvijo. Devetintridesetletni osumljenec je leta 2017 z družino, z ženo in dvema otrokoma, prišel v Avstrijo. Prošnja za azil je bila za oba zavrnjena, sta pa imela veljavno urejeno bivanje v republiki Avstriji. Poročila sta se leta 2008 v Iranu, ločila pa sta se lani. Skupaj sta imela v trenutku ločitve tri otroke; 14-letnega sina in petletno hčerko so najprej predali zdravniškemu osebju, nato pa pristojnim organom za skrbništva za mladoletne osebe. Za tretjega otroka vedo, da je v institucionalni oskrbi, ker ima fizično okvaro, več informacij pa trenutno nimajo.

Kot je pojasnil Pisovec, vse kaže, da je šlo za klasičen femicid v okviru preteklega partnerskega razmerja, drugih motivov ali dokazov, ki bi kazali nasprotno, niso zaznali. Motiv je bil ljubosumje in maščevanje zaradi razdrte zveze, po razvezi so med njima bili določeni konflikti, tudi glede skrbništva otrok. Štirinajstletni otrok naj bi trenutno prebival pri očetu, petletnica pa pri materi.

Za uspešno zaključeno preiskavo z izsleditvijo in prijetjem storilca najhujšega kaznivega dejanja, kot je umor, se za hitro odzivnost v okviru mednarodnega sodelovanja se kranjska PU zahvaljuje avstrijskim varnostnim organom ter tožilstvom in sodiščem obeh držav. Predstavljeni primer je ponovno pokazal, da je hitro sodelovanje med državama nujno ter učinkovito tudi v urgentnih primerih in pri preiskovanjih najzahtevnejših kaznivih dejanj.