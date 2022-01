V Črni gori odkrili skoraj pol tone kokaina med bananami, domnevno Derbyjevimi

Črnogorska policija je v pristanišču Bar odkrila okoli 400 kilogramov belega prahu, o katerem sumijo, da gre za kokain. Odkrili so ga v zabojih z bananami, na katerih je logotip podjetja Derby, ki je v lasti slovenskega poslovneža Izeta Rastoderja, poroča portal N1info.si.

Pošiljka kokaina je bila menda namenjena podjetju Voli. Črnogorski cariniki so jo odkrili pred dvema dnevoma, o tem pa so takoj obvestili policijo in specialno državno tožilstvo. Pristojni so jim naročili, naj pošiljko spustijo naprej, da bi ugotovili, komu je namenjena, nato pa so policijo poklicali zaposleni iz podjetja Voli, ki so med bananami našli pošiljko drog, ob sklicevanju na neuradne vire poroča črnogorski časnik Vijesti.

Po njihovih informacijah je pošiljka banan v Bar prispela 2. januarja, šlo pa je za naročilo »podjetja črnogorskega državljana, ki že več let živi in posluje v Sloveniji«, navaja časnik Vijesti. Pošiljka je bila nato za pregled in pretovor na vrsti 11. januarja.

Časnik je objavil tudi fotografije več paketkov, na katerih je napisano S.R.B. in R.S.B. Fotografije sumljive pošiljke pa je v četrtek na facebooku objavila tudi politična stranka Prava Crna Gora in na njih je videti zabojčke z logotipom podjetja Derby.

Stranki naj bi te fotografije poslal eden od zaposlenih podjetja Voli. Direktor tega podjetja je znani črnogorski poslovnež Dragan Bokan, nekateri politiki pa so zahtevali njegovo aretacijo, poroča N1.