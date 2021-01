V Dobrni več oseb zastrupljenih z ogljikovim monoksidom

V objektu v Dobrni je v nedeljo okoli 18. ure prišlo do sproščanja ogljikovega monoksida. Gasilci so iz objekta umaknili 24 oseb, ki jih je na kraju pregledala urgentna ekipa. Reševalci so v bolnišnico odpeljali 12 oseb, ki so kazale znake zastrupitve oz. imele v krvi povišano vrednost ogljikovega monoksida, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Nujno medicinsko pomoč je občanom najprej nudila urgentna ekipa iz Celja, nato pa so jih reševalci iz Celja, Slovenske Bistrice in Velenja prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Celje in Slovenj Gradec ter v Urgentni center Maribor, so še sporočili iz uprave.

