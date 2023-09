V eksploziji v tovarni eksploziva v Italiji trije mrtvi

V eksploziji v tovarni eksploziva Esplodenti Sabino v mestu Casalbordino v osrednjem delu Italije so danes umrli trije ljudje. Na kraj dogodka so že prišla reševalna in policijska vozila. Vzrok eksplozije za zdaj še ni znan, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Podjetje Esplodenti Sabino proizvaja eksploziv, ukvarja pa se tudi z deaktivacijo bomb, min in drugih eksplozivnih teles, piše na spletni strani podjetja.

V podjetju je sicer eksplozija odjeknila že leta 2020. Tudi ta je terjala tri smrtne žrtve. Na območju nesreče so takrat začasno prekinili številne cestne in železniške povezave.