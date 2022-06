V Fiesi umrl moški

Ob 14.18 je na morju v Fiesi v občini Piran, osebo obšla slabost. Moškega so iz vode povlekli prisotni in pričeli s temeljnimi postopki oživljanja. Kljub temu, da je bil na kraju dogodka je tudi reševalec na motorju in vozilo urgentnega zdravnika je oseba na kraju dogodka umrla.