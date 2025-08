V Kopru pridržali moškega, ki je žensko napadel z nožem

V nedeljo so na Policijski upravi (PU) Koper nekaj minut pred polnočjo prejeli klic ženske, ki je prijavila, da jo je moški poškodoval z nožem in vrgel iz hiše v eni od vasi v okolici Kopra. Policisti so uporabili prisilna sredstva, petinštiridesetletniku pa nato odredili pridržanje.

Žrtev je zaradi ran potrebovala zdravniško pomoč, zato so policisti poklicali reševalno vozilo, ki je žensko prepeljalo v zdravstveno ustanovo v nadaljnjo oskrbo.

Policisti okoliščine dogodka še preiskujejo, primer pa obravnavajo kot sum storitve kaznivega dejanja.