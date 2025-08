V tragični delovni nesreči na Primorskem je umrl 48-letnik

S Policijske uprave (PU) Nova Gorica so sporočili, da se je v četrtek popoldne v Volčji Dragi zgodila huda delovna nesreča, v kateri je umrl 48-letni državljan Severne Makedonije.

Kot so policisti zapisali v sporočilu za javnost, so delavci ene od gospodarskih družb iz Slovenije izvajali dela na strehi – menjavali so obstoječo kritino hale podjetja. Okrog pol pete ure popoldne je delavec iz še neznanega vzroka padel skozi odprtino, ki je nastala po odvijačenju pritrdilnih profilov membrane. Padel je z višine približno osem metrov na betonska tla v notranjost skladiščne hale.

Njegovi sodelavci, ki so bili v neposredni bližini, so huje poškodovanemu delavcu, ki je po padcu še kazal znake življenja, takoj nudili prvo pomoč in nemudoma poklicali reševalce. Poleg policistov Policijske postaje Nova Gorica in ogledne komisije Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica so bili takoj po prejetem obvestilu na kraj napoteni tudi reševalci nujne medicinske pomoči iz Zdravstvenega doma (ZD) Nova Gorica.

Reševalci so na kraju dogodka hudo poškodovanega delavca oživljali, vendar neuspešno. 48-letni delavec je podlegel telesnim poškodbam. Zdravnica ZD Nova Gorica je na kraju potrdila njegovo smrt in odredila sanitarno obdukcijo, ki jo bodo opravili na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, da bi ugotovili natančen vzrok smrti.

Policija je o okoliščinah tragične nesreče obvestila tudi dežurnega preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Novi Gorici in tamkajšnjo okrožno državno tožilko. Ogled kraja delovne nesreče na omenjenem delovišču je skladno s svojimi pristojnostmi opravil tudi pristojni delovni inšpektor.

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica nadaljujejo preiskavo okoliščin delovne nesreče s smrtnim izidom v smeri suma kaznivega dejanja povzročitve nevarnosti pri gradbeni dejavnosti (po četrtem odstavku 315. člena KZ-1).