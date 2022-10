V Kopru zasegli 1,6 tone sestavin za izdelavo drog

Koprski finančni urad je v sodelovanju s kriminalisti v koprskem pristanišču 12. avgusta odkril za 1,6 tone snovi, ki se uporablja za izdelavo amfetaminov. Ladja, ki je prevažala sporni tovor, je v Koper prišla s Kitajske. Mednarodna preiskava še poteka, zato o odkritju tudi niso mogli spregovoriti prej, a nihče izmed osumljencev še ni pridržan.

Snov se je nahajala med vrečami magnezijevega sulfata, namenjenega madžarskemu podjetju, končni kupec pa je bil iz Nizozemske.

Tovor je bil najprej sumljiv zaradi poti, je pojasnil namestnik direktorja koprskega finančnega urada Nedjan Jerman. Preizkus s skenerjem pa je pokazal, da so v kontejnerju nekatere vreče težke 25 kilogramov, druge pa pol manj. V teh lažjih vrečah – bilo jih je 120 – so odkrili rumenkasto snov, ki je bila pozitivna na test za droge. Izkazalo se je, da gre za substanco BMK, ki se uporablja za izdelavo amfetaminov.

Po ugotovitvah kriminalistov bi kriminalna združba lahko na trgu s prodajo take količine amfetaminov zaslužila 160 milijonov evrov, če pa bi iz tega izdelali metamfitamine, pa celo slabe tri milijarde evrov. Snov se sicer lahko legalno prodaja tudi za izdelavo določenih zdravil, vendar mora biti tako tudi deklarirana in imeti ustrezna dovoljenja, medtem ko je bila v tem primeru predmet tihotapstva,

Kot sta povedala Primož Ogrinc, vodja sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Koper in Mišo Radovančević, vodja oddelka za prepovedane droge, v okviru Generalne policijske uprave, v zvezi z zasegom trenutno še nikogar niso pridržali. Storilcem kaznivim dejanj sicer po zakonu o neupravičeni proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami grozi od enega do deset let zapora, če gre za kriminalno združbo pa od 5 do 15 let zapora.