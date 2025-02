V Mariboru požar v industrijskem objektu

Na območju Ledine v Mariboru je danes zvečer prišlo do požara v industrijskem objektu, so sporočili iz Policijske uprave Maribor. Ob tem prebivalce pozivajo, da se območju ne približujejo oziroma ne ovirajo intervencije, okoliškim prebivalcem pa svetujejo, da zaprejo okna.

Intervencija trenutno še vedno poteka, ogled kraja požara pa trenutno še ni mogoč, zato več podatkov o vzrokih za požar še ne morejo posredovati. Ko bo znanih več podatkov, bodo javnost o tem obvestili, napovedujejo.

Kot pišejo Slovenske novice, po njihovih informacijah gori podjetje za proizvodnjo plastike Plana na ulici Ledina. Gasilci številnih okoliških društev ter gasilske brigade so na delu in se borijo z ognjenimi zublji. Po trditvah okoliških prebivalcev je najprej bilo slišati požarni alarm iz same tovarne, nato prihod neštetih gasilskih, reševalnih in policijskih vozil, na koncu pa se je oglasil tudi alarm za posebne nevarnosti prebivalstva.