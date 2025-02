Kljub pojavu el niña januarja nov temperaturni rekord

Trend naraščajočih globalnih temperatur se kljub pojavu el niña v tropskem delu Pacifika nadaljuje. Prejšnji mesec je bil najtoplejši januar v zgodovini. Povprečna temperatura zraka na površju Zemlje je bila 13,23 stopinje Celzija, kar je 0,79 stopinje nad januarskim povprečje v obdobju od 1991 do 2020, je razvidno iz danes objavljenega poročila službe za podnebne spremembe pri programu Evropske unije za opazovanje Zemlje Copernicus (C3S).

Letošnji januar je bil v povprečju 1,75 stopinje Celzija toplejši od predindustrijske ravni. Od februarja lani do vključno januarja letos je bila povprečna globalna temperatura 0,73 stopinje Celzija nad povprečjem obdobja od 1991 do 2020 in 1,61 stopinje nad povprečjem druge polovice 19. stoletja.

Povprečna globalna temperatura gladine morja je bila januarja letos 20,78 stopinje Celzija, kar je druga najvišja izmera v zgodovini. Višjo so izmerili le januarja lani.

»Januar 2025 je še en presenetljiv mesec, saj se nadaljujejo rekordne temperature iz zadnjih dveh let, kljub razvoju pojava el niño v tropskem delu Pacifika in njegovemu začasnemu hladilnemu učinku na globalne temperature,« je komentirala izsledke iz poročila strateška vodja za podnebje v Evropskem centru za srednjeročne vremenske napovedi (ECMWF) Samantha Burgess.

Zaslužni profesor za geofizične in podnebne nevarnosti na Univerzi v Londonu Bill McGuire pa je podatke za Financial Times označil za presenetljive in zastrašujoče. »Glede na poplave v Valencii in apokaliptične požare v Los Angelesu ni več nobenega dvoma, da je nevaren in vseprisoten podnebni zlom že tu,« je bil jasen. »Kljub temu se emisije še naprej povečujejo.«

Drugi najtoplejši januar v Evropi

Podrobnejši pregled po celinah razkrije, da je bila povprečna temperatura prvega meseca v letu v Evropi 1,8 stopinje, kar je več kot 2,5 stopinje Celzija nad ravnjo iz let med 1991 in 2020. To januar 2025 uvršča na drugo mesto, za zdaj je bil toplejši le januar 2010. Povprečne temperature so bile najvišje v južni in vzhodni Evropi, vključno z zahodno Rusijo. Pod povprečjem pa so bile temperature na Islandiji, Irskem in v Združenem kraljestvu, severni Franciji ter na severu Skandinavije in Finske.