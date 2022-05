V Murski Soboti utonil 25-letnik

Policijska uprava Murske Sobote je bila danes okoli 16.15 ure obveščen, da naj bi se v soboškem jezeru nekdo utopil. Na kraj so bili napoteni policisti in reševalne službe.

Utopljenec je bil najden pod vodo v delu gramoznice kjer je paviljon, poskušali so ga oživljati vendar neuspešno, so zapisali pri policijski upravi. Dežurni zdravnik je potrdil smrt in odredil obdukcijo.

Ugotovljeno je bilo da gre za 25-letnega državljana Zveze Komori. Policisti vse okoliščine utopitve še preverjajo, tuja krivda je izključena, so zapisali.

Zveza Komori, je bila do leta 2002 znana kot Islamska zvezna republika Komori. Je neodvisna otoška država v severnem delu Mozambiškega kanala v Indijskem oceanu. Leži med severnim Madagaskarjem in severnim Mozambikom. Zveza sestoji iz treh ognjeniških otokov.