V napadu najstnika na policijski postaji v BiH ubit policist

V napadu 14-letnega mladeniča na policijski postaji v Bosanski Krupi na zahodu Bosne in Hercegovine je bil v četrtek zvečer ubit policist, še eden je bil huje ranjen. Državno tožilstvo je napad opredelilo za teroristično dejanje, v Federaciji BiH pa so dvignili stopnjo ogroženosti. Policisti preiskujejo tudi morebitno vpletenost skrajnih skupin.

Mladoletnik je napad na policijski postaji izvedel z nožem nekaj pred 21. uro. Pri tem je ubil policista, še enega pa huje ranil, je danes na novinarski konferenci pojasnil direktor policijske uprave Unsko-sanskega kantona Amel Kozlica.

Napadalec je pridržan

Ranjenega policista so operirali v bolnišnici v Bihaću in je danes zunaj smrtne nevarnosti. Napadalca so pridržali.

Državno tožilstvo je napad opredelilo za teroristično dejanje. V Federaciji BiH pa so po navedbah ministra za notranje zadeve te entitete BiH Rama Isaka dvignili stopnjo ogroženosti.

Kozlica je danes še pojasnil, da mladostnik pred tem ni bil znan policiji. O motivih za napad ni želel ugibati, je pa poudaril, da niso potrdili, da bi vzklikal določene stavke, kot so pisali nekateri mediji.

Zagotovil je tudi, da je varnost pod nadzorom. »Takoj smo začeli izvajati varnostne ukrepe. Vidite lahko, da se je število policistov na terenu povečalo. Verjamem, da se bodo državljani počutili bolj varne.«

Glavna kantonalna tožilka Merima Mešanović je pojasnila, da so napad opredelili za teroristično dejanje, ker je neuraden motiv napad na institucijo oziroma policijsko postajo kot organ s ciljem zastraševanja prebivalstva.

Poudarila je, da je v preiskavo vključenih več agencij. Izpostavila je, da poleg motiva preiskujejo tudi to, ali za napadalcem stoji katera od skrajnih skupin.

Predpisana kazen za kaznivo dejanje, za katero sumijo mladoletnika, je za polnoletno osebo najmanj deset let zapora. Ker gre za mlajšega mladoletnika, mu po besedah tožilke za takšno dejanje lahko dosodijo bivanje v prevzgojnem domu, in sicer za največ pet let.