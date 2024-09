V Georgii aretirali očeta napadalca na srednjo šolo Apalachee

Državni preiskovalni urad Georgie (GBI) je v četrtek aretiral očeta 14-letnega dijaka, ki je v sredo izvedel strelski napad na srednji šoli Apalachee nedaleč od Atlante ter ubil štiri osebe in ranil devet. Mladoletnika, ki so ga aretirali, so obtožili štirih naklepnih umorov in mu nameravajo soditi kot odrasli osebi, poroča CNN.

Obtožnice so vložili tudi proti 54-letnemu Colinu Grayu. Zaradi sinovih dejanj so ga obtožili štirih točk nenaklepnega uboja in osmih točk okrutnosti do otroka. Sinu je decembra lani za božično darilo namreč kupil polavtomatsko puško, čeprav se je nekaj mesecev pred tem doma pri njih oglasila policija zaradi preiskave groženj z napadi na šole.

Šerifov urad okrožja Jackson takrat ni ukrepal zaradi pomanjkanja dokazov, poroča CNN. Motiv za sredin napad za zdaj še ni znan. Washington Post poroča, da je imel najstnik duševne težave, vendar ni dobil pomoči.

Colin Gray, oče osumljenca za strelski napad, je sinu kupil orožje. FOTO: County Sheriff'/Reuters

Mladoletnik je v sredo zapustil pouk matematike in se hotel vrniti v razred proti koncu ure, vendar ga niso spustili noter, ker so opazili, da ima v rokah puško. Nato se je obrnil, vstopil v sosednjo odprto učilnico in začel pobijati. Čez nekaj časa se je z njim soočil šolski varnostnik in strelec se je brez težav predal. V napadu je ubil dva dijaka ter učitelja in učiteljico matematike, ranil pa osem dijakov in enega učitelja.

To je bil že 45. strelski napad na ameriško šolo v letošnjem letu, sicer pa 385. primer množičnega strelskega napada, ki ga organizacija Arhiv o nasilju z orožjem opredeljuje kot napad z najmanj štirimi smrtnimi žrtvami brez upoštevanja strelca. To pomeni, da so ZDA letos povprečno doživele po 1,5 takšnega napada na dan.