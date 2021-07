V nesreči umrl 34-letni motorist

V prometni nesreči, ki se je zgodila danes okoli 16. ure v Mlačah, je umrl 34-letni motorist. Motorist je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubil oblast nad motornim kolesom in padel, so sporočili iz Policijske uprave Celje.



To je letos že dvanajsta smrtna žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji