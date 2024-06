V neurjih v Švici in Franciji umrlo pet ljudi

Silovita neurja z močnim vetrom in nalivi, ki so v soboto zajela dele Švice in Francije, so zahtevala najmanj pet življenj. O neurjih poročajo tudi iz severne Italije, kjer je v gorskih krajih prišlo do poplav in plazov. Po podatkih tamkajšnje civilne zaščite za zdaj sicer ni poročil o morebitnih mrtvih ali pogrešanih.

V italijansko govorečem kantonu Ticino na jugovzhodu Švice so reševalci v povezavi z zemeljskim plazom, ki se je sprožil na območju kraja Fontana, našli trupli dveh oseb. Še eno osebo pogrešajo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dolino Maggia je ponoči zajelo silovito neurje. Na najbolj prizadetih območjih so bile prekinjene cestne povezave in oskrba z električno energijo. Iz počitniškega kampa v kraju Mogna poteka evakuacija skoraj 70 ljudi.

O smrtnih žrtvah zaradi neurja poročajo tudi iz severovzhodne Francije. V departmaju Aube so v soboto umrli trije ljudje, potem ko je drevo med močnim vetrom padlo na avtomobil, v katerem so se peljali, so sporočile lokalne oblasti. Četrti potnik je v kritičnem stanju, poroča AFP.

Tudi alpske predele severne Italije so minulo noč prizadela neurja, ki so povzročila obilo škode, reševalci pa so bili vso noč na delu. Razmere so najbolj kritične v Dolini Aoste na severozahodu, kjer je prišlo do poplav in zemeljskih plazov v več gorskih krajih.

Poplavljena avtocesta v Švici. FOTO: Boris Herger/Afp

Zaradi naraslih potokov, ki so prestopili bregove, in hudourniških nanosov je bil turistični kraj Cogne v Dolini Aoste odrezan od sveta. Reševalci so na več mestih evakuirali ljudi, ki so ostali ujeti po neurju in plazovih, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

V kraju Cervinia je zemeljski plaz zasul regionalno cesto, reka pa je prestopila bregove in povzročila veliko škodo. Poplavljenih je bilo več domov in poslovnih prostorov. Goste kampa pa so evakuirali in prepeljali v druga prenočišča na območju.

O precejšnji škodi poročajo tudi iz severne italijanske dežele Piemont, kjer je moralo v dolinah severno od Torina zaradi posledic, ki jih je pustilo neurje, več deset ljudi zapustiti svoje domove.

V kraju Locana v Piemontu so po zemeljskem plazu iz restavracije evakuirali 37 ljudi. V Chialambertu v dolini Val Grande ob meji s Švico pa so zaradi zemeljskega plazu preventivno evakuirali stanovanjsko hišo s 50 stanovalci.

Medtem ko je severno Italijo prizadelo neurje, preostalo Italijo pesti vročinski val. Iz različnih mest so poročali o temperaturah okrog 40 stopinj. Na Siciliji se je živo srebro povzpelo na 42 stopinj.