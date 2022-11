V požaru silosa z žagovino na območju Logatca večja škoda

Na območju Logatca je v sredo zjutraj zagorel silos z žagovino. Vzrok požara, v katerem je nastalo za več deset tisoč evrov škode, policisti še ugotavljajo, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Kot so zapisali, so bili o požaru obveščeni v sredo nekaj pred 8. uro zjutraj. Potem ko so gasilci požar uspeli pogasiti in so bili vzpostavljeni pogoji za delo, so z ogledom kraja požara začeli policisti. Ti z zbiranjem informacij in ugotavljanjem posameznih okoliščin nadaljujejo tudi danes, o ugotovljenih dejstvih pa bo obvestili pristojno državno tožilstvo.