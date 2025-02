V požaru umrli dve osebi

Danes dopoldan so policisti prejeli obvestilo svojcev, da ne morejo vzpostaviti stika z osebama, ki živita v eni izmed hiš na območju občine Lukovica. Policisti so s pomočjo gasilcev vstopili v hišo, kjer so obe osebi našli mrtvi, so sporočili s policijske uprave Ljubljana.

Glede na prve podate je sta 88-letna ženska in 51-letni moški, ki sta v sorodstvenem razmerju, umrla zaradi požara, ki je izbruhnil v stanovanju. Kriminalisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah smrti. Lahko bi šlo za kaznivo dejanje zoper življenje in telo, saj prvi podatki kažejo, da je bil požar, ki je povzročil eksplozijo zaneten namerno.

Vse okoliščine smrti so predmet nadaljnje kriminalistično forenzične preiskave, vpletenosti drugih oseb zaenkrat ne sumijo.