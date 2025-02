Dijaki ogorčeni nad lažmi, da je za požar odgovorna pijana, zadrogirana mladina

Po hudem četrtkovem požaru v Dijaškem domu Ivana Cankarja na Ljubljanski cesti se bodo dijaki lahko danes vrnili v dom. Kot je v petek v izjavi dejal ravnatelj doma Šemso Mujanović, ostaja uganka, koliko dijakov se bo danes vrnilo. »Nekateri si želijo, nekatere je strah, zato smo organizirali pomoč.« V prvih dneh, ko bodo dijaki prišli nazaj, bomo imeli dodatnega človeka v stavbi B, torej poleg varnostnika še vzgojitelja, tudi v nočnem času, je v petek povedal ravnatelj.

Kot je razvidno iz facebook objave dijaškega doma, bo prihod v dom mogoče od 16. ure dalje. V domu bodo ob sprejemu prisotni vsi vzgojitelji in svetovalna služba. Hkrati bo za dijake organizirana psihosocialna pomoč, v dogovoru s civilno zaščito MOL in Rdečim križem, na katero se lahko dijaki obrnejo v primeru stiske ob vrnitvi v dom ali potrebe po razbremenilnem pogovoru. Dijake, ki so bili živeli v sobah, kjer so bili oddelki zaradi požara najbolj poškodovani, bodo premestili v druge nadomestne sobe, in sicer v prvo nadstropje stopnišča B1 in v C stavbo, so navedli.

Do požara je prišlo na ekološkem otoku v košu za baterije na hodniku v prvem nadstropju. Ogenj je sicer zajel zgolj prvo in drugo nadstropje drugega stopnišča, vendar so v dimu ostali ujeti tudi tisti, ki so se zbudili šele, ko so slišali prestrašene krike sovrstnikov, saj požarnega alarma dijaški dom nima. Prav tako požarnih stopnic, ki bi zagotavljale možnost evakuacije vsem, ni, so zapisali dijaki doma.

Po požaru so 11 dijakov odpeljali v ljubljanski UKC, eden je zaradi opeklin v kritičnem stanju. Požar pa je sprožil številna ugibanja o tem, ali je v izobraževalnih ustanovah in stavbah, kjer bivajo dijaki in študentje, poskrbljeno dovolj za njihovo varnost. Dijaški dom Ivana Cankarja je namreč en od 18 dijaških domov v Sloveniji, v katerem ni požarnih alarmov. Tudi zato se vrstijo številni pozivi k ureditvi zakonodaje. Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj je po požaru v Dijaškem domu Ivana Cankarja v Ljubljani napovedal, da bo predlagal spremembo zakonodaje glede požarne varnosti.

FOTO: Jože Suhadolnik

Študentska organizacija Univerze (ŠOU) v Ljubljani je po četrtkovem požaru v Dijaškem domu Ivana Cankarja v petek pozivala k celovitemu pregledu požarne varnosti v vseh ljubljanskih študentskih domovih. Med drugim predlagajo revizijo obstoječih požarnih načrtov, preverjanje obstoja in delovanja sistemov za odkrivanje požara in izvedbo rednih požarnih vaj.