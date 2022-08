V severni steni Špika se je smrtno ponesrečil alpinist

V severni steni Špika na območju občine Kranjska Gora se je danes nekaj pred 7. uro zjutraj smrtno ponesrečil alpinist. Kranjskogorski gorski reševalci in dežurna helikopterska ekipa z Brnika so umrlega skupaj z nepoškodovanih soplezalcem prepeljali v dolino, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

Gorska reševalna zveza Slovenije je na svoji facebook strani zapisala, da se je nesreča v severni steni Špika domnevno zgodila zaradi odloma kamenja.

Kot so kasneje sporočili s kranjske policijske uprave, je bil alpinist državljan Slovenije. Okoliščine kažejo, da je alpinist plezal brez varovanja. Bil je s še enim plezalcem, ki pa v dogodku ni bil poškodovan. Sumljivih okoliščin med zbiranjem obvestil policisti niso ugotovili. Posredoval je policijski helikopter z ekipo za helikoptersko reševanje in kranjskogorski gorski reševalci.

Letos je v gorskih nesrečah življenje izgubilo že 20 planincev oziroma alpinistov.

Vrsto posredovanj so gorski reševalci opravili tudi v četrtek. Med drugim se je v ferati Hvadnik v Gozd - Martuljku zaradi nepravilnega vpenjanja huje poškodoval pohodnik, ki je padel okoli sedem metrov v globino, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Na območju Prisojnika sta se v četrtek zvečer izgubila dva tuja pohodnika, ki so ju gorski reševalci skupaj s policijskim helikopterjem danes nepoškodovana rešili. Še en planinec pa se je v četrtek izgubil v bohinjskih gorah. Tamkajšnji gorski reševalci so moškega našli in ga pospremili v dolino.

»Pozivamo k veliki previdnosti ter odgovornosti do sebe in drugih. Gore niso igrišče, so zahteven in nevaren teren, še posebej če se jih lotevamo neodgovorno,« opozarjajo na Policijski upravi Kranj.