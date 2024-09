V sporih ranjena deklica, zagorela hiša

V nadaljevanju preberite:

Ta konec tedna je bilo v nekaterih romskih naseljih spet pestro, policija je ukrepala zaradi streljanja in požiga. O romski problematiki so spregovorili tudi župani občin Črnomelj, Novo mesto in Brežice, Andrej Kavšek, Gregor Macedoni in Ivan Molan, ter podžupan Občine Kočevje Gregor Košir v začasnem opravljanju funkcije župana. Opozorili so na neukrepanje državnih organov in na premajhna pooblastila policije.

»Zdaj smo brez strehe nad glavo. Zgorelo nam je vse. Nimam ne oblek ne posode, tudi bergle so ostale v hiši. Prav tako doma nima več moja vnukinja Barbara in njenih sedem otrok. Zdaj smo razseljeni pri drugih Ciganih,« je bila včeraj obupana Marjanca Hudorovac iz Kanižarice, romskega naselja v občini Črnomelj. Sosedje so ji v noči na nedeljo zažgali dom, takrat ko je bila z družino na urgenci. V petek zvečer je bila namreč v njenem domu huda ura: pele so pesti in po zraku je letelo vse, kar je bilo pri roki. Seveda so posredovali tudi policisti.