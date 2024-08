Odvzem nezakonitega premoženja za vse, ne le za Rome

Poleg številnih novih zaposlitev na centrih za socialno delo, sprememb šolskega reda, kazenske zakonodaje in odpiranja novih skupnostnih centrov za Rome se pripravlja tudi sprememba zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora.

Novela naj bi olajšala odvzem premoženja, za katero imetniki ne bodo mogli dokazati, da je zakonito pridobljeno, in bo veljala za vse, ne le za Rome, so poudarili na ministrstvu za pravosodje.

Zakaj državni uslužbenci menijo, da je treba poudarjati, da zakon velja za vse enako in ne le za Rome?

Centri za socialno delo lahko že zdaj del denarne socialne pomoči upravičencu izplačajo v naravi, če ta ne spoštuje zakona. Zato nad predlagano novelo zakona, ki bi denarno pomoč avtomatično spremenil v pomoč v materialu, če prejemnik, denimo, otroka ne pošilja redno v šolo, na ministrstvu za delo niso navdušeni.

Pojasnjujejo, da je to ukrep, za katerega se odločajo od primera do primera, po presoji posamičnega centra za socialno delo. Avtomatizem, ko bi vsak prejemnik, ki otroka ne pošilja v šolo, namesto denarne dobil pomoč v naravi, bi centre za socialno delo spremenil v del represivnega aparata, to pa ni njihov namen.

Pri tem predlagatelje novele opozarjajo, da ta ne bi prizadela le romske populacije, veljala bi za vse, kar bi lahko resno pretreslo po njihovem sicer dobro delujoč sistem socialnih pomoči.

Spremenjeni družbeni odnosi otežujejo komunikacijo

Sogovorniki z več ministrstev, ki se ukvarjajo z reševanjem romske problematike, so ponovno izpostavili, da je ključna težava slaba vključenost romskih otrok v izobraževalni proces. To je vzrok tudi za njihovo težko zaposljivost, slabe bivanjske razmere romskim otrokom ne pomagajo pri vključevanju v šolanje.

Skrb prav tako vzbuja stopnja nasilja v družini in nad ženskami, zlasti dogovorjene zgodnje poroke. Skrbi pa tudi povečevanje mladoletniške kriminalitete, pogosto gre za zlorabe mladoletnih za izvajanje kaznivih dejanj. Iskanje rešitev za pereče probleme v soglasju z romsko skupnostjo je oteženo tudi zato, ker so se v zadnjem obdobju porušile tradicionalne družbene ureditve v romski skupnosti. Število takšnih, ki še imajo starešino, s katerim se dogovarjajo o vseh za skupnost relevantnih vprašanjih, se hitro zmanjšuje.

Nove zaposlitve in lažji odvzem premoženja

Da bi Rome prepričali o pomenu šolanja, jim pomagali pri nalogah, zdravljenju in socializaciji, ministrstvo za delo predlaga odprtje šestih novih romskih večgeneracijskih centrov, ki jih bodo financirali iz kohezijskih sredstev. Nameravajo zaposliti 30 novih ljudi v centrih za socialno delo, ki bodo izurjeni za delo z Romi na terenu, kasneje pa bodo zaposlili še dodatnih sto.

Kot težavo pri svojem delu sogovorniki z različnih ministrstev vidijo dejstvo, da ne vedo in na podlagi sedanjega zakona o varstvu osebnih podatkov niti ne morejo izvedeti, koliko Romov sploh je v državi. Zato ne morejo meriti uspešnosti ukrepov, ki so namenjeni delu z romsko skupnostjo.

Ker se je v preteklosti že zgodilo, da so na sojenju tatovom iz romske skupnosti odredili visoke denarne varščine, ki so jih ti zlahka plačali in odšli na prostost, ministrstvo za pravosodje pripravlja novelo zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora. Bo pa ta veljala za vse in ne le za Rome, so poudarili sogovorniki.