V ZDA pretihotapila na tisoče kilogramov mamil

Vsaj od novembra 2020 do približno aprila 2021 sta Gorazd Filimonovič in Gašper Urbanc, kot so sporočili z ameriškega tožilstva, sodelovala pri distribuciji več sto kilogramov heroina iz Avstrije in od drugod za uvoz v ZDA. Ameriški Urad za boj proti drogam (DEA) je Slovenca, pa tudi njune pajdaše, preiskoval vsaj od leta 2019, ko je zaupni vir identificiral Urbanca kot pomembnega mednarodnega preprodajalca kokaina, odgovornega za koordinacijo logistike prevoza mamil v imenu hudodelske združbe.