Olimpijec postal trgovec s kokainom: FBI zanj ponuja deset milijonov dolarjev

Ameriški organi kazenskega pregona za informacije, ki bi pripomogle k aretaciji nekdanjega olimpijskega deskarja na snegu Ryana Weddinga, ponujajo deset milijonov dolarjev (9,24 milijona evrov). Weddinga, javnosti bolje znanega pod vzdevki El Jefe, Giant in Public Enemy, iščejo zaradi sodelovanja v večmilijardnih poslih v mednarodni trgovini z drogami in pri številnih umorih, ki so povezani z njegovo mamilarsko združbo.

Pri FBI poudarjajo, da je Wedding eden izmed desetih najbolj iskanih ubežnikov v ZDA. Najverjetneje se skriva v Mehiki pod zaščito kartela Sinaloa, piše Guardian.

Od vladnega agenta poskušal kupiti kokain

Ryan James Wedding je trenutno eden izmed desetih najbolj iskanih ubežnikov, ki jih išče ameriški zvezni preiskovalni urad FBI. FOTO: FBI/AFP

Triinštiridesetletnik je odraščal v Thunder Bayu v Ontariu. Na olimpijskih igrah leta 2002 v Salt Lake Cityju je tekmoval v paralelnem veleslalomu in za Kanado osvojil 24. mesto. Štiri leta kasneje je bil Wedding omenjen v nalogu za preiskavo zaradi gojenja marihuane v Britanski Kolumbiji, vendar takrat za zločin ni bil obtožen.

Weddingovo kriminalno življenje se je od takrat le še stopnjevalo. Leta 2010 je bil obtožen trgovanja z drogami, potem ko je poskušal kupiti kokain od ameriškega vladnega agenta. Obsojen je bil na štiri leta zapora, a zahteval, da se obtožba proti njemu opusti zaradi nasilnega ravnanja organov kazenskega pregona, ki so po Weddingovih besedah uporabili »nasilnega nekdanjega agenta KGB« kot agenta pod krinko, poroča Guardian.

Po prestani kazni se je Wedding vrnil na kriminalno sceno, tokrat kot vodja mednarodne mreže za trgovino z drogami. Njegova organizacija je prepeljala na stotine kilogramov kokaina iz Kolumbije skozi Mehiko in južno Kalifornijo vse do Kanade. Poleg tega je njegova mreža na mesec prepeljala pet metričnih ton fentanila v različna mesta po ZDA in Kanadi.

V maščevalnem napadu žrtev ustrelili trinajstkrat

Lani je ameriško ministrstvo za pravosodje Weddinga obtožilo trgovine s kokainom in številnih umorov, med njimi tudi nedolžnih civilistov. Weddinga in njegovega sodelavca Andrewa Clarka so med drugim obtožili tudi, da sta najemala plačane morilce, da so se znebili tistih, ki so ovirali njune mamilarske operacije. Nekega moškega so domnevno zaradi dolgov ubili v avtomobilu pred domačo hišo.

Plakat s podatki o Ryanu Weddingu, ki ga je za javnost objavil ameriški zvezni preiskovalni urad FBI. FOTO: AFP

Wedding in Clark sta bila vpletena tudi v usodni napad iz leta 2023, ko je oboroženi strelec vdrl v najemniško hišo v Caledonu v Ontariu in ubili Jagtarja Singha Sidhua ter njegovo soprogo Harbhajan Kaur Sidhua. Napadalci so njuno hčer Jaspreet Kaur Sidhu ustrelili kar trinajstkrat. Osemindvajsetletnica je napad preživela, a utrpela hude posledice, piše CBS. Strelec, ki se je želel maščevati zaradi ukradene pošiljke kokaina, je družino napadel zaradi napačnih informacij, saj glede na policijske preiskave niso bili nikakor povezani s trgovino z drogami.

Izmed šestnajstih obtožencev, ki jih v povezavi z omenjenimi zločini išče ameriška policija, na prostosti ostajata le še Wedding in eden od njegovih sodelavcev. Clarka so 8. oktobra 2024 aretirale mehiške oblasti, 27. februarja 2025 pa so ga izročile ZDA.