V ZDA zakrivajo mozaike patra Marka Rupnika

Kolumbovi vitezi so objavili, da bo njihova katoliška bratska organizacija v svetišču sv. Janeza Pavla II. v Washingtonu in kapeli Svete družine na sedežu vitezov v New Havenu v Connecticutu zakrila mozaike nekdanjega jezuitskega patra Marka Rupnika.

V izjavi so dejali, da so odločitev sprejeli po »zaključku skrbnega in temeljitega postopka«. Mozaike so zakrili s tkanino, »ki bo ostala na mestu vsaj dokler vatikanski dikasterij za nauk vere (DDF) ne izda svoje odločitve o nerešenih primerih spolnih zlorab zoper umetnika patra Marka Rupnika«. Zraven so vitezi dodali, da razmišljajo o trajni mavčni oblogi mozaikov.

Katoliško bratsko organizacijo Kolumbovi vitezi je leta 1882 ustanovil Michael McGivney. Sedaj imajo 2,1 milijona članov v več kot 16.800 lokalnih odborih, njihov dobrodelni sklad pa je od leta 2019 katoliškim in dobrodelnim skupinam podelil 100 milijonov dolarjev donacij.

Po navedbah vitezov so bili mozaiki patra Rupnika leta 2015 nameščeni v svetišču sv. Janeza Pavla II., leta 2005 pa še v njihovi kapeli Svete družine. Vitezi so umetnine patra Rupnika uporabili tudi za serijo knjižic o novi evangelizaciji, ki so na voljo v župnijah po vseh ZDA.

»Svetišča so kraji zdravljenja, molitve in sprave. Žrtvam ne smejo povzročati nadaljnjega trpljenja,« je dejal Patrick Kelly, vrhovni vitez Kolumbovih vitezov.

Sakralnega umetnika, patra Marko Rupnik, sicer obtožujejo psihičnih in spolnih zlorab redovnic.