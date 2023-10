Po streljanju v mariborskem lokalu prijeli dva moška

Pripadniki specialne policijske enote so v zgodnjih jutranjih urah prijeli osumljenca za nedeljsko popoldansko streljanje v enem od gostinskih lokalov na Pobrežju v Mariboru. Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, so odvzeli prostost še enemu moškemu zaradi suma storitve kaznivega dejanja pomoči storilcu po kaznivem dejanju.

Za zdaj so s policije še sporočili, da nadaljujejo preiskavo v smeri kaznivega dejanja poskusa umora.

Policisti so bili sicer o tem, da naj bi prišlo do streljanja, obveščeni v nedeljo okoli 16. ure. Po prvih znanih informacijah naj bi med gosti prišlo do spora, pri tem pa naj bi eden izmed njih streljal proti drugemu, vendar ga pri tem ni poškodoval.

To je bil tretji strelski incident na Štajerskem v nedeljo. V zgodnjih jutranjih urah je moški po sporu streljal s puško v okolici Celja, vendar poškodovanih ni bilo. Zjutraj je v okolici Maribora drug moški ubil osebo, po neuradnih informacijah svojo sestro, in sebe.