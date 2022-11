Več mrtvih v streljanju v trgovini

Sinoči pozno zvečer je napadalec v trgovini Walmart v ameriški zvezni državi Virginija ustrelil več ljudi. Kot poročajo tuje agencije, je policija poročala o več smrtnih žrtvah, med njimi naj bi bil tudi storilec.

Kot je po pisanju Reutersa dejal predstavnik lokalne policije v mestu Chesapeake Leo Kosinski, je mrtvih domnevno manj kot deset, nekaj ljudi je tudi ranjenih, a uradnih podatkov še ni. Za zdaj tudi ni znano, kaj je vzrok napadalčeve smrti, predstavnik policije je povedal le, da policisti niso streljali.

Policisti in izvedenci urada za strelno orožje in eksplozive še preiskujejo prizorišče napada. Medtem so ljudi prosili, da naj ne hodijo v bližino trgovine, kjer so sicer številni prebivalci opravljali nakupe pred dnevom zahvalnosti.