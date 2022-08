Več obtožencev pripravljeno priznati v zameno za nizko kazen

V nadaljevanju preberite:

Najmanj pol kilograma heroina in kokaina na mesec naj bi preprodala trinajsterica, ki jo je tožilstvo posadilo na klop celjskega okrožnega sodišča. Obtoženim očitajo, da so se združili v hudodelsko združbo z namenom, da so neupravičeno prodajali, z namenom nadaljnje prodaje pa tudi kupovali, hranili in prenašali prepovedane droge, heroin in kokain ter z njima oskrbovali odvisnike na širšem Celjskem.