Večina obtoženih v zadevi Balkanski bojevnik priznala krivdo

Prvoobtoženi v zadevi Balkanski bojevnik Dragan Tošić je danes na ponovljenem sojenju priznal krivdo, enako je storila večina soobtoženih. Sodnica je že sprejela Tošićevo priznanje in priznanje Jakoba Remškarja, preostale naj bi obravnavali v ponedeljek. Tožilstvo predlaga kazen v višini že prestanih kazni v zaporu, poroča portal 24ur.com.

Gre namreč že za tretje sojenje v zadevi Balkanski bojevnik. Tožilstvo dvanajstim obtoženim očita, da naj bi pod vodstvom Tošića v letih 2008 in 2009 na veliko trgovali s kokainom in organizirali prevoze te droge iz Južne Amerike v Evropo. Poleg tega naj bi bili povezani s srbskim narkokraljem Darkom Šarićem.

Primer zastara čez slabo leto

Doslej so obtoženim sodili dvakrat. Na prvem sojenju je bila večina, skupaj s Tošićem, oproščena. Na drugem sojenju so bili obsojeni, vendar je vrhovno sodišče novembra 2021 sodbo razveljavilo, saj se je opirala na dokaze, ki jih je policija po presoji sodišča pridobila nezakonito. Primer Balkanski bojevnik zastara čez slabo leto, tretje sojenje pa se je začelo z zahtevo obrambe po izločitvi nezakonito pridobljenih dokazov.

Ljubljansko okrožno sodišče je v začetku meseca delno ugodilo predlogu obrambe in izločilo del dokazov.

Odločitev, da Dragan Tošić in ostali akterji v zadevi Balkanski bojevnik v ponovnem sojenju krivdo priznajo, ni presenetljiva, potem ko je sodni senat pod vodstvom Marjete Dvornik pred dvema tednoma izločil del dokazov, ki so jih slovenski pravosodni organi pridobili v Srbiji.

Blanka Žgajnar, tožilka in avtorica obtožnice, je tudi za Delo potrdila, da je bila odločitev pričakovana. Ponudbo tožilstva, da bo sankcija zaporna kazen v višini že prestanih kazni v zaporu, so jim dali na mizo že pred časom, a se je takrat izkazalo, da je zadeva zastarala, obtoženi pa se zanjo niso odločili. Zdaj pa so se strinjali s ponudbo tožilstva, je še povedala tožilka.