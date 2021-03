Jamarja na Ajdovskem rešena in nepoškodovana

Jamarja, ki sta zaradi zdrsa velike skale v vhod podzemne jame v bližini Planine pri Ajdovščini ostala ujeta, sta rešena in nepoškodovana, je za STA povedal predsednik Jamarske zveze Slovenije Igor Benko. Do nesreče je prišlo nekaj po 15. uri, ko je nad Vipavsko dolino divjalo neurje. Na razmočenem terenu je zdrsnila velika skala in zaprla vhod v jamo, v kateri sta bila v tistem trenutku dva jamarja Jamarskega društva Danilo Remškar iz Ajdovščine, ki sta jo raziskovala.



Ujeta jamarja sta imela na srečo s seboj prenosni telefon, pri vhodu pa tudi telefonski signal, da sta lahko poklicala na pomoč.

Na pomoč so jima prihiteli domači jamarji, med katerimi so tudi trije jamarski reševalci, ter dva pripadnika občinskega štaba Civilne zaščite Ajdovščina. Skupno je na reševalni akciji sodelovalo sedem oseb, je še povedal Benko.



Ker je vhod v podzemno jamo, ki zaradi raziskovanja niti še nima imena, na precej težko dostopnem terenu, je reševanje potekalo s pomočjo vitla.

