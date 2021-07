Vlomilci obiskali brezplačno ambulanto in iskali metadon

Potem ko so v noči na ponedeljek neznanci vlomili v ambulanto za zdravljenje odvisnost i na Jesenicah, kjer ima svoje prostore tudi brezplačna Fajdigova ambulanta, so povzročili tolikšno škodo, da je morala ambulanta do odprave posledic zapreti svoja vrata.Ambulanta je zelo pomembna. Vse več ljudi se namreč znajde v položaju, ko ne zmorejo več plačati stroškov osnovnega zdravstvenega zavarovanja in s tem normalne zdravniške oskrbe. Namenjena je tistim, ki so se zaradi različnih vzrokov znašli v socialni stiski, ne ustvarjajo prihodkov in nimajo veljavne kartice zdravstvenega zavarovanja.Vodja ambulante in predsednik Društva Fajdigova ambulanta je. Po včerajšnjem dogodku je bil še posebno razočaran. Tudi zato, ker so Jesenice šele pred kratkim dobile brezplačno ambulanto. Če se je v njihovi kranjski ambulanti zvrstilo tudi po 60 pacientov na dan, je Krišelj prepričan, da jih ima njihova jeseniška izpostava še več. Ker so jo odprli šele konec maja, natančnih podatkov še nimajo.Fajdigova ambulanta na Jesenicah deluje v sklopu ZD Jesenice, zato nas je Krišelj po več informacij napotil na, ki je v času dopustov namestnica direktorja. »Res je, davi so vdrli v našo metadonsko ambulanto,« je potrdila. Izvedeli smo, da naj bi bili za vlom krivi odvisniki, ki so iskali metadon. Pri tem pa odnesli še nekaj zdravil iz Fajdigove ambulante. To niti ne bi bilo omembe vredno, če vlomilci pri tem ne bi uničili vrat, šip, oken, za seboj pa pustili takšnega razdejanja, da ambulanta preprosto ni mogla odpreti vrat. Odprla jih bo šele, ko bodo odpravljene vse posledice, kar pa se utegne zavleči, saj je v tem času težko dobiti obrtnike, ki bi bili pripravljeni čim hitreje popraviti uničeno., tiskovni predstavnik kranjske policije, je dogajanje komentiral: »Potrdimo lahko vlom v objekt, ki se je zgodil na območju Jesenic, ter tatvino stvari iz njega. Nastalo je za približno 2000 evrov škode.«