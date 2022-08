Vzrok za evakuacijo in hospitalizacijo 19 gostov term je bila kislina

Zatem ko so včeraj pozno popoldne iz Term Tuhelj v hrvaškem Zagorju, ki so v lasti Term Olimia, evakuirali obiskovalce vseh bazenov, hrvaški mediji danes natančneje poročajo o vzroku, ki je pripeljal do tako drastičnega razpleta. Sprva so poročali o evakuaciji zaradi uhajanja neznane snovi.

Zdravniško pomoč je, večinoma zaradi težav z dihanjem, potrebovalo 19 ljudi. Nekaj med njimi je potrebovalo oskrbo s kisikom, eden celo intenzivno nego, hospitalizirali pa so jih v bolnišnicah v Zaboku in Zagrebu. Večina pacientov so turisti iz Slovenije, Italije in Nizozemske.

Kot poroča agencija Hina, ki jo navajajo hrvaški mediji, je bila vzrok za evakuacijo napaka zunanjega dostavljavca, ki je napačno uporabil močno oksidacijsko sredstvo za vzdrževanje bazenov natrijev kipoklorit.

Kemična reakcija najprej ogrozila goste savn

»Poudariti moramo, da situacija nima nikakršne povezave z bazensko vodo, prostori so že prezračeni in center normalno deluje,« je včeraj zvečer objavilo vodstvo term. Kot so navedli, je včeraj okoli 18. ure dostavljavec kemikalij dostavil omenjeni natrijev hiperklorid, s katerim čistijo bazensko vodo, in ga shranil v strojnici bazena.

»Med dostavo je pomotoma dolil kislino, kar je v trenutku povzročilo kemično reakcijo, plin se je začel širiti proti savnam in wellnessu. Vodja tehnične službe je prišel na kraj nesreče že v nekaj minutah in skupaj z ostalimi zaposlenimi deloval preventivno v skladu z vsemi protokoli,« so sporočili iz Term Tuhelj.

Najhitreje so evakuirali okoli 15 gostov savn, zatem pa – kot navajajo, za vsak slučaj, četudi tam ni bilo nevarnosti – še obiskovalce bazenov.

Ditektor term Vasja Čretnik je glede gosta, ki je pristal na intenzivni negi, že včeraj posredoval podatek, da njegovo življenje ni ogroženo, navedel pa je tudi podatek, da je kisik potrebovalo pet oseb.

Terme bodo danes normalno odprte, je zagotovil.