Z macolo po tilniku, z olfa nožem v vrat

Sedem mesecev po grozovitem umoru 57-letnega Milana Seršena iz Stražišča pri Kranju se je na kranjskem okrožnem sodišču včeraj začelo sojenje domnevnima storilcema. Prvič je pred sodni senat stopil 27-letni Andraž Skrinjar z Bleda.

Zaradi pomanjkanja pravosodnih policistov je na predobravnavnem naroku sodeloval na daljavo prek videokonference, medtem ko je bil njegov soobtoženec, 33-letni David Trivić iz okolice Kranja, zaradi zasedenosti njegove odvetnice, odsoten in bo narok razpisan v prihodnjem tednu. Obtožena sta za kaznivo dejanje umora v sostorilstvu na grozovit in zahrbten način ter iz koristoljubja.

Umor se je zgodil v noči na 7. junij 2024 v delavnici gospodarskega poslopja na domačiji Pr' Grebenar, kjer je oškodovanec, za katerega so po vasi po smrti našli le lepe besede, pomagal svoji močno ostareli in oslabeli teti ter tudi skrbel za kmetijo.

Kakšne grozovite muke je moral prestajati v svojih poslednjih trenutkih in kako brezčutno in zverinsko naj bi bil umorjen, je sodišču predstavila višja državna tožilka Nadja Gasser.

»Ko se je obrnil, ga je eden od njiju od zadaj z macolo udaril po tilniku. Žrtev je odneslo v steno, tam se je sesedel in začel tresti, nato ga je še naprej, najmanj desetkrat, udarjal s kladivom. Potem ga je eden od njiju z olfa nožem porezal po vratu. Medtem ko se je še naprej tresel in krvavel, sta se brezčutno izživljala nad njim in mu na koncu poveznila na glavo plastično vrečko ter jo z vrvjo močno zarezovala okrog vratu, da se je začel dušiti in je nazadnje izdihnil,« je v sodni dvorani, kamor sta prišla tudi žrtvin sin in sestra, naštevala tožilka.

Skupaj popivali

Iz obtožnice je znan tudi vzrok za kruto dejanje. »Trivić je bil oškodovancu dolžan okoli 14.000 evrov in se je izmikal vrnitvi dolga. Oba s Skrinjarjem sta bila nekoč njegova sodelavca in od njega sta izvedela, da ima vedno pri sebi in doma večje količine denarja. Trivić je 6. junija 2024 zjutraj poklical oškodovanca, češ da mu bo vrnil denar, nato sta se zvečer s Skrinjarjem skupaj odpravila do njega. Skupaj so popivali. Obtoženca sta čakala na trenutek, ko bo žrtev dovolj opita, da se ne bo mogla braniti. Ko se je obrnil, da bi vrgel plastenke v smeti, sta ga napadla od zadaj. Potem sta iz oškodovančeve denarnice vzela 500 evrov in si jih razdelila, pri njem sta iskala denar, vzela sta mu tudi ključe vozila in hiše ter nekaj plastičnih kovčkov z orodjem,« je nadaljevala tožilka.

Obtoženi Andraž Skrinjar se je včeraj izrekel, da ni kriv. FOTO: Dejan Javornik

Skrinjar, ki je bil na ekranu videti povsem miren, včeraj krivde ni priznal. Dejal je, da priznava samo tisto, kar je povedal na dveh zadnjih zaslišanjih na sodišču, sodnica Nina Prosen pa ga je podučila, da lahko v nadaljevanju postopka to svojo odločitev spremeni.

Kako bo delovala njegova obramba in na kaj se bo sklicevala ter kako bo poskušala zmanjšati Skrinjarjevo krivdo, včeraj še ni bilo jasno. Prav tako iz prebrane obtožnice ni razvidno, kdo od njiju je bil pri dejanju pobudnik in kdo izvršitelj. Tožilka Nadja Gasser Skrinjarju očita, da je s soobtoženim Davidom Trivićem moril z zavestnim sodelovanjem oziroma je njegov umor dopustil in z njim soglašal.

Gasilec in voznik rešilca

Skrinjarjev odvetnik po uradni dolžnosti Željko Batinič je v sodni dvorani med dokaznimi predlogi naštel vrsto prič in potrdil, ki naj bi dokazovala obtoženčev odnos do dela, sodelavcev in njegovo željo po izobraževanju. Med njimi dokumente, da je Skrinjar gasilec in član civilne zaščite, da je opravil šoferski izpit za intervencijska vozila in usposabljanje za reševanje v naravnih nesrečah.

Kri, čevelj in telefon Kri, čevelj in telefon Milan Seršen je v petek, 6. junija 2024, brez sledu izginil s kmetije Pr' Grebenar, kjer je imel svojo delavnico, živel je 500 metrov stran. Najprej je veljal za pogrešanega, a ko so policisti pri iskanju naleteli na sledi krvi, en čevelj in telefon, poleg tega so sosedje ponoči slišali glasove moških, ki so se glasno prepirali, je vse bolj postajalo jasno, da je žrtev zločina. Vodja kranjskih kriminalistov Primož Donoša je nekaj dni kasneje na novinarski konferenci razkril, da so prijeli domnevna storilca: »Osumljena sta umor izvedla v petek, 7. junija, okoli druge ure zjutraj, in sicer s topim predmetom, nato pa truplo odpeljala v prtljažnem prostoru osebnega avtomobila na Jelovico. Kraj, kamor sta ga odvrgla ter poskušala uničiti sledi in dokaze, je bil z intenzivno preiskavo najden v ponedeljek popoldne.«

Vendar je tožilka ocenila, da je navedeno povsem brezpredmetno in nepotrebno. »Tukaj na sodišču smo se zbrali zato, ker se Andražu Skrinjarju očita kaznivo dejanje storitve umora. Vso to listinsko dokumentacijo, ki jo predlaga obramba, naj obtoženec uporabi drugje, ko in če se bo prijavljal na razpise za delo,« je dejala.

Batinič je predlagal tudi zaslišanje sodnega izvedenca psihiatrične stroke, saj se obdolženi ne strinja z mnenjem o njegovem psihičnem stanju, prav tako je predlagal postavitev novega izvedenca.

Po predobravnavnem naroku za Davida Trivića, ki bo prihodnji teden, bo sodnica Nina Prosen določila datum začetka glavne obravnave. Kot je zagotovila, bo vztrajala, da bosta oba obtoženca na glavni obravnavi navzoča na sodišču, in je ne bo izvedla, če ju pravosodni policisti ne bodo mogli pripeljati iz pripora.