Zaradi denarja naj bi ga umorila nekdanja sodelavca

Zaradi sumljivih okoliščin, v katerih je izginil, so se sosedje in znanci več dni bali za 58-letnega Milana Seršena, ki so ga pogrešali več dni. Zle slutnje prebivalcev kranjskega naselja Stražišče so se uresničile in upanja zanj tako ni več, saj je postal žrtev umora. V noči na petek naj bi ga pokončala nekdanja sodelavca iz podjetja, kjer je bil nazadnje zaposlen, njun motiv naj bi bil denar.