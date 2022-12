Z nožem poskušala ubiti moževo ljubico

Da ji je žal za to, kar naj bi se zgodilo, vendar se dejanja ne spomni, zato tudi ne more povedati svoje plati zgodbe, je še pred izrekom sodbe na novogoriškem okrožnem sodišču dejala Julijana Bric, ki je zakrinkana napadla ljubico nekdanjega moža. Sodišče jo je obsodilo zaradi poskusa uboja.

Tri leta in pol bo, če bo obveljala sodba prvostopenjskega sodišča, po poročanju STA za zapahi 49-letnica, ki je pred tremi leti pred eno od hiš v Ozeljanu pri Novi Gorici presenetila tekmico in jo napadla. Tožilstvo je obtoženi najprej očitalo poskus umora, po modifikaciji pa poskus uboja, in predlagalo šest let zapora, a je sodni senat, ki mu je predsedoval sodnik Igor Majnik, torej izrekel precej nižjo kazen. Pri tem je upošteval olajševalne okoliščine, med katere je uvrstil hudo depresijo obtoženke, njeno dosedanjo nekaznovanost, skrb za dva otroka ter dejstvo, da je šlo za poskus kaznivega dejanja. Med oteževalne okoliščine je uvrstil obtoženkino pripravo na napad. Sodišče je še odločilo, da mora Bričeva oškodovanki plačati 6500 evrov premoženjskopravnega zahtevka, oprostilo pa jo je plačila stroškov sodnega postopka.

Toda z zadevo se bodo zagotovo ukvarjali še višji sodniki. Zagovornik Bričeve Silvester Polanc je namreč za STA potrdil, da se bo na sodbo zanesljivo pritožil. »Sodišče ni upoštevalo kar nekaj pomembnih okoliščin, ki smo jih poudarjali ves čas postopka,« je dejal in dodal, da sodišče mimo teh ne bi smelo iti. Tudi državna tožilka Andreja Žvanut bo po prejetem pisnem odpravku sodbe razmislila o pritožbi.

Zadnji dan avgusta pred tremi leti je Bričeva v jutranjih urah zakrinkana prišla na dvorišče hiše 38-letnice. Nosila naj bi lasuljo in rokavice, v eni roki je držala kuhinjski nož. Po prepričanju tožilstva je z njim zamahnila proti oškodovanki, tej se je uspelo nekako izmakniti in pobegniti, a zbežala ni prav daleč, saj je kmalu padla. Napadalka se ni ustavila, 38-letnici pa se je posrečilo toliko ubraniti, da ni bila huje ranjena. Dobila je le lažje poškodbe na roki, po kateri jo je Bričeva porezala z nožem. Oškodovanko naj bi na morebiten napad vnaprej opozoril tedaj še mož obtožene. Ob napadu ji je na pomoč priskočil oče, ki je obtoženko tudi pregnal z dvorišča.

Na kraju dejanja so policisti res našli nož, a naj bi se izkazalo, da ta ni bil uporabljen v napadu. Prav ta nož je v sklepni besedi omenil zagovornik Polanc in poudaril, da tožilstvu ni uspelo dokazati, da je obtožena resnično storila kaznivo dejanje, za katero jo obtožuje. Zato je sodišču predlagal oprostilno ali pogojno obsodbo.