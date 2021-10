Z ogljikovim monoksidom se je zastrupilo 11 ljudi

V Čudnem selu v občini Črnomelj se je ponoči z ogljikovim monoksidom zastrupilo več oseb. Po podatkih Centra za obveščanje RS so reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Črnomelj na kraju oskrbeli enajst oseb in jih odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Pri transportu oseb v bolnišnico so reševalcem pomagali gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Črnomelj, ki so tudi prezračili prostore. Lastniku prostorov pa so do nadaljnjega odsvetovali kurjenje.