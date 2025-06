Družinska tragedija v Kamniku: Z ostrim predmetom je zabodel mater in očeta

Včeraj v zgodnjih jutranjih urah se je v eni od hiš v Podgorju v občini Kamnik zgodila družinska tragedija. »Po prvih podatkih sta bili v dogodku z ostrim predmetom poškodovani dve osebi, ena huje in je njeno življenje ogroženo. Osumljenec, ki je z oškodovancema v sorodstvenem razmerju, se je s kraja dogodka odpeljal z vozilom, najverjetneje v smeri primorske regije,« so včeraj nekaj po osmi uri zjutraj sporočili s PU Ljubljana. A so ga kmalu prijeli.

Osumljeni 43-letnik je po napadu pobegnil z avtomobilom. Policisti so ga čez nekaj ur izsledili na območju Kopra. Do mame naj bi bil v preteklosti že večkrat nasilen.

»Gre za nevarnega človeka, zato opozarjamo vse, naj ob morebitnem srečanju ne poskušajo z njim vzpostaviti stika. Oddaljite se na varno razdaljo in o tem takoj obvestite policijo na številko 113,« so sporočili včeraj, še preden se je 43-letnik znašel v njihovih rokah. Dve uri in pol zatem so javnost že lahko pomirili oziroma zagotovili, da nevarnosti ni več: »Policisti so iskanega prijeli na območju Kopra, pri čemer ni bil nihče poškodovan. Triinštiridesetletnemu osumljencu so vzeli prostost, policisti pa nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja zoper življenje in telo.« Dodali so, da huje poškodovana 67-letna ženska ostaja na zdravljenju v ljubljanskem kliničnem centru in da je njeno življenje še vedno ogroženo. Prav tako na zdravljenju zaradi lažjih poškodb ostaja 69-letni moški.

Ni se jim zdel nevaren

Da se bo v družini, ki je v bližnji in daljni okolici poleg bara, ki ga vodi osumljenec, znana po vzreji kasaških konj (43-letnik se je še pred nekaj leti udeleževal tudi kasaških dirk), zgodila takšna tragedija, si sosedje, s katerimi smo govorili, niti v sanjah niso mislili. Res je, kot so nam pripovedovali, da so ga pogosto videvali, kako se sam sprehaja po kraju, in da je večkrat odšel od doma, poleg tega so med sosedi krožile govorice, da ima duševne težave, a se jim nikoli ni zdel nevaren. »Nikoli ni bil kaj vsiljiv ali siten, tudi se ga nismo prav nič bali,« so nam povedali. »Kdaj je on to sfantaziral, kaj mora narediti, ne vem. Očitno mu je nekaj rojilo po glavi, da se je maščeval. Kaj se mu je zgodilo, je res težko reči. Bolezen, bolezen ...« je ugibala bližnja soseda in sklenila: »Da se bo le mama rešila. Grozno, da se pri hiši zgodi kaj takšnega. On je bil čisto miroljuben, lep fant. Nič mu ni manjkalo.«

Mama se ga je bala

A doma je bila očitno povsem druga zgodba. »Vedno huje je bilo. Prav nič mu ni bilo prav. Mama se mi je res smilila. Ves čas je tarnala, kako težko je z njim shajati. Pa tudi bala se je, da se bo nekaj zgodilo. Da jo bo zabodel,« nam je pripovedoval krajan, ki je večkrat zahajal v lokal. »On je bil problematičen. Psihični bolnik,« je nadaljeval in še, da si mama, ker se ga je tako bala, ni upala ukrepati. Večkrat naj bi ji svetovali, naj sina pošlje »v ustanovo«, a je temu menda prav iz strahu nasprotovala. »Ves čas ju je ustrahoval,« nam je še povedal sogovornik, ki je pri tem spomnil še, da je 43-letnik pred nekaj meseci razbil akvarij v lokalu. »Res je bil problematičen,« je sklenil.

»Tu je bila včasih gostilna, zdaj pa imajo bife. Vanj zahajajo predvsem stalne stranke, množice se ravno ne zgrinjajo sem,« nam je včeraj, ko je območje bara s trakom zavarovala policija, povedala bližnja soseda. Lokal je uradno, vse od 1. februarja 2012, vodil osumljenec. A kot so nam pripovedovali domačini, sta se bolj kot 43-letnik z lokalom dejavneje ukvarjala njegova oče in mama. Menda tudi zaradi sinovih dolgoletnih psihičnih težav.