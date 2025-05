Trikratnemu morilcu se predčasni odpust iz zapora vztrajno odmika

Ivanu Periću, ki prestaja 30-letno zaporno kazen zaradi trikratnega umora iz koristoljubja, se predčasni odpust iz zapora vse bolj odmika.

Aprila, ko je za rešetkami prestal 22 let in pol oziroma 75 odstotkov kazni, bi se mu ta želja že lahko uresničila. A se mu ni zaradi kazenskega postopka, v katerem je vlogo oškodovanca igral B. Ta je bil za Perića na sojenju za umor več kot obremenilna, za tožilce pa ključna in kronska priča.

Ivan Perić je aprila izpolnil pogoj za predčasni odpust. Za očitek o domnevni grožnji je bila kronski priči izdana zavrnilna sodba. Zaradi nove preiskave se mu predčasni odpust odmika.

»S prstom je potegnil po svojem vratu in me gledal v oči,« je Mišković na sodišču podoživljal tisti trenutek 25. junija 2023, ko naj bi mu Perić med 18. in 19. uro blizu Lepodvorske ulice 21 v Ljubljani zagrozil.

Perić je ves čas sojenja trdil, da Miškovića takrat sploh ni videl oziroma da je pri prijateljici sestavljal jacuzzi. »Ni mi bilo jasno, kako da ne znamo zmontirati enega filtra. Pri tem smo bili eden bolj pameten od drugega,« se je na sodišču v zvezi s tem spominjala mama Perićeve prijateljice. Dodala je, da je hči okoli osmih zvečer Perića, ki je bil takrat na prostem izhodu, odpeljala nazaj v zapor.

Ivan Perić (na sojenju za umor pred dvema desetletjema) je prestal že 75 odstotkov kazni. FOTO: Igor Mali

Nov postopek

Perić je danes ljubljanski okrožni sodnici Andreji Sajovic na svojem mobilnem telefonu pokazal fotografijo s tistega dne, s katero je dokazal, da je ob 18.10 dejansko sestavljal jacuzzi.

Tožilki tako ni preostalo drugega, kot da po več obravnavah, na katerih so bili poleg oškodovanca zaslišani tudi policisti, pa podrobneje ogledani posnetki videonadzorne kamere, na katerih ni bilo mogoče videti nič, kar bi obremenilo Perića, umakne obtožni predlog. Čez nekaj minut je sodnica izdala zavrnilno sodbo.

A Perić si z njo, kar zadeva njegovo željo po predčasnem odpustu, ne more kaj dosti pomagati, saj se je znašel pred novim kazenskim postopkom. Na zadnji letošnji marčevski dan je bila namreč na sodišče vložena zahteva za preiskavo zaradi kaznivega dejanja oviranja pravosodnih in drugih državnih organov.

V tej zadevi se je kot oškodovanec spet znašel Mišković. »Pazi, kaj boš govoril na sodišču. Saj veš, kaj se bo zgodilo,« naj bi mu Perić 13. maja lani rekel na avtobusni postaji Ajdovščina v Ljubljani. Tako je menda hotel vplivati na njegovo pričanje na sodišču.

Perić tudi v tem primeru zavrača očitke in je prepričan, da ne gre za naključje, ampak za poskus, da se mu onemogoči predčasni odpust. »Razpolagam z določenimi dokazi, kako so mi celotno zadevo z Miškovićem naštimali,« je danes opozoril na sodišču in zatrdil, da Miškovića nikjer ni videval.

»In nikomur nisem dolžan. Enega evra nisem vzel od kriminala. Ko pridem ven, mislim normalno živeti. Res ne vem, zakaj se mi po toliko letih ustvarja ta pritisk.«

Prodal mu je pištolo

In kakšna je povezava med Miškovićem in Perićem pri dogodku iz 15. avgusta 2002, ko je Perić med polnočjo in sedmo uro zjutraj vstopil v rovinjski apartma s ključem, ki mu ga je dala mama, in s pištolo škorpijon na zahrbten način dvakrat ustrelil v glavo 39-letnega očima Georga Rakića, enkrat v glavo 12-letnega polbrata Bojana (oba sta že spala), na stranišču pa najmanj dvakrat v glavo 43-letno mamo Vesno?

Mišković je na sojenju Periću priznal, da mu je prodal morilsko pištolo z dušilcem, a vsakič dodal, da ni vedel, zakaj jo bo ta uporabil. V zagovoru je povedal, da sta se s Perićem srečala tudi po pogrebu mame, očima in polbrata, ko naj bi posnel njegovo priznanje umora, ko naj bi mu rekel, da mu je bilo »žal le polbrata, ostalih pa ne«.

Perić je bil zaradi trojnega umora iz koristoljubja obsojen na enotno kazen 30 let zapora, Mišković pa zaradi pomoči pri tem na tri leta in pol. Pomenljivo je, da je Mišković na okrožni sodni dan (19. marca 2004) govoril, da se boji Perića in svoje morebitne likvidacije.

Leta 2007 pa je ravno v zvezi z Miškovićem močno razburila javnost odločitev tedanjega predsednika države Janeza Drnovška, ki se je po pozitivnem mnenju pravosodnega ministra Lovra Šturma odločil Miškovića pomilostiti; kazen mu je skrajšal za pol leta.