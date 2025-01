Od morilca sestre in hčere terjata odškodnino

V nadaljevanju preberite:

Če nekdo umre, lahko sodišče njegovim ožjim družinskim članom (zakonec, otroci, starši) prisodi pravično denarno odškodnino za duševne bolečine. Odškodnino je mogoče prisoditi tudi bratom in sestram, če je med njimi in umrlim obstajala trajnejša življenjska skupnost, veleva zakonodaja. Da jima odškodnina pripada, sta prepričani tudi sestra in mama Marine Ilikić. Od njenega morilca zato s tožbo terjata denarni obliž za duševne bolečine: mama 40.000 evrov, sestra 30.000.