Ženo povabil na večerjo, nato pa odpeljal k ljubici, da jo je umorila

Natanko 222 dni po krutem umoru 33-letne matere štirih otrok je včeraj pred sodnika stopila njena domnevna morilka, 34-letna Aleksandra Škamlec iz Cerkvenjaka. Po prvotnem razpisu naroka bi moral pred sodnika Mateja Šmigoca na predobravnavnem naroku stopiti tudi žrtvin mož, 38-letni Tomaž Arklinič iz Markovcev pri Ptuju, a se je včeraj o krivdi izrekla le obdolženka. Obtožena sta, da sta skupaj načrtovala umor in ga na grozovit način tudi izpeljala.

Sodišče je namreč ugodilo predlogu nove obtoženčeve zagovornice Milene Prelog, da potrebuje nekaj več časa za pripravo obrambe, in predobravnavni narok za Arkliniča preložilo na petek, 6. decembra. Škamlečevi, ki je zločin priznala, bodo sankcijo izrekli na prvem naroku glavne obravnave, in to pred velikim senatom. Grozi ji do 30 let zapora.

Kot je obdolženko seznanil sodnik, priznanja ne more preklicati. Povedala je, da razume obtožbe in tudi premoženjskopravne zahtevke oškodovanke, matere umorjene, ki po pooblaščencu zahteva odškodnino v višini 35.000 evrov zaradi hudih duševnih bolečin ob izgubi hčere. Prav tako je zahtevek priglasila sestra pokojne, ki je zdaj skrbnica njenih štirih otrok. Zanje je premoženjskopravni zahtevek priglasil tudi CSD Podravje; ta bo višino sodišču sporočil naknadno. Obdolženka premoženjskopravnih zahtevkov sicer ni priznala.

Zvabil jo je pod pretvezo

Po obtožnici, ki jo je na naroku predstavila tožilka Tea Kukovec Belšak, naj bi obdolženec ženo pod pretvezo, da bosta praznovala obletnico poroke, peljal v velnes v Slovenskih Konjicah, nato pa na večerjo. Tako sta 22. marca zvečer oddala otroke v varstvo žrtvini materi in se dogovorila, da jih prideta iskat kasneje. Po večerji je žrtev iz avtomobila poklicala mamo in ji povedala, da se vračata po otroke. A je obdolženi, ki je vozil, namesto tega zavil z glavne ceste na stransko. Odpeljal naj bi proti odročnemu kraju v bližini naselja Strnišče, kjer naj bi čakala domnevna morilka, s katero naj bi se tako prej dogovorila.

Arklinič je izstopil iz avta, žena, ki mu je zaupala, mu je sledila. Takrat naj bi jo obdolženka podrla na tla in jo od zadaj večkrat zabodla z nožem. Enajst vbodov je povzročilo usodne rane na vratu in glavi. Kot je dodala tožilka, je žrtev utrpela hude bolečine in strah, vse pa je potekalo v navzočnosti moža, ki je napad na lastno ženo spremljal ob vozilu in poslušal njeno vpitje.

Po dejanju sta storilca – bila sta sodelavca, ki sta se zapletla v intimno razmerje – poskušala prikriti umor, je dejala tožilka in dodala, da sta žrtev zakopala v bližnji kup gnoja ter ga prekrila s senom. Truplo umorjene ženske je dva tedna pozneje našla naključna sprehajalka.

Prijavil pogrešanje

Arklinič je na poti domov poklical taščo in se izgovoril, da je žena na praznovanju preveč popila in da bosta zato po otroke prišla šele naslednji dan. Naslednji dan je šel sam ponje in tašči rekel, da je žena odšla in pustila poslovilno pismo, policiji pa prijavil pogrešano ženo ter jim izročil njeno domnevno poslovilno pismo. To je, kot se je izkazalo, spisala obdolženka. Kriminalisti so ga prijeli 5. aprila, naslednji dan pa še Škamlečevo.

Aleksandri Škamlec lahko prisodijo do 30 let zapora. Sodišče bo o višini kazni odločilo predvidoma decembra. Za mater štirih otrok usoden zadnji vbod v vratno arterijo.

Sodnik Šmigoc je na predlog tako tožilstva kot zagovornika obdolženke odvetnika Matica Klemenčiča odločil, da bo v nadaljevanju o kazenski sankciji odločal petčlanski senat, ki ga bodo sestavljali trije porotniki in dva sodnika. Pred tem pa bo potekal predobravnavni narok za soobtoženega. Tožilstvo je v primeru priznanja krivde sicer pripravilo kaznovalni predlog, vendar predlagane kazni še ni razkrilo. Kot je za medije pojasnila tožilka, je predlagala senat, saj »gre za kaznivo dejanje z lastnostmi, zaradi katerih je primerno, da o kazni odloča senat«.

Kaj od velikega senata, ki bo najverjetneje že decembra izrekel sankcijo, pričakujejo domačini iz Markovcev, je včeraj pred ptujskim sodiščem povedala starejša domačinka, ki je s transparentom in napisom »morilka« pozivala k dosmrtni kazni. Sicer je najvišja kazen, ki jo sodišče lahko izreče, 30 let zapora.