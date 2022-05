Za poskus umora sedem let zapora

»Ni je sankcije, ki bi lahko nadomestila vso to moro in psihično škodo, ki jo moja stranka trpi od dogodka naprej, še danes in jo bo tudi v prihodnje. Ni je tako velike sankcije, da bi lahko odtehtala vse to breme, ki ga bo nosil skozi življenje,« je bila jasna odvetnica Milena Prelog, ki je v postopku sojenja za poskus umora zastopala interese 24-letnega oškodovanca D. M. Temu je sredi januarja na zahrbten način poskušal življenje vzeti njegov vrstnik Aljaž Verhovnik. Dokazno breme je bilo prehudo, zato se je obdolženec odločil priznati krivdo.

»Priznam in dejanje zelo obžalujem. Tega nikoli več ne bi ponovil,« je sodnici Danili Dobčnik Šošterič na predobravnavnem naroku dejal Aljaž Verhovnik. Verjetno se je za priznanje odločil tudi glede na velikodušno ponudbo tožilke Tadeje Majcen, ki se je odločila, da bo v zameno za priznanje predlagala »le« sedem let zapora. Po črki kazenskega zakonika je tudi za poskus umora zagrožena kazen od 15 pa vse do 30 let zapora. A je tožilka za obtoženega našla vrsto olajševalnih okoliščin, od priznanja, kesanja, dosedanje nekaznovanosti do tega, da v kratkem pričakuje otroka.

Obdolženi je dejanje priznal in ga obžaloval. Prihodnji teden se bo o krivdi izrekla obdolženčeva žena. Tožilstvo ji očita pomoč pri kaznivem dejanju poskusa umora.

»Glede pritožbe se bova s stranko odločila šele, ko bova prejela pisni izdelek sodbe. Še vedno sem mnenja, da ni šlo za poskus umora, a ker se je obtoženi odločil krivdo priznati, sem moral njegovo odločitev sprejeti,« je po razglasitvi dejal zagovornik obtoženega odvetnik Igor Weindorfer, ki je upal na nižjo kazen v višini največ petih let zapora. »Vsak poskus umora je zgodba zase. To je bil kaznovalni ukrep, ki je bil za tožilstvo še primeren ob nizu olajševalnih okoliščin na strani obtoženega. Zato tožilstvo meni, da je taka kazen ustrezna,« pa je višino kazni zagovarjala okrožna državna tožilka Tadeja Majcen.

Zgodba se je odvijala sredi januarja letos v Poljčanah. Obtoženi je D. M. pričakal v zasedi pred stanovanjsko hišo. Najprej je iz varnostnih kamer izpulil kabel, nato pa dobre pol ure čakal na svojo žrtev. Ko je D. M. prispel domov, je izkoristil njegovo nezbranost in ga z nožem v rokah napadel, ko se je sklonil k psu. Le zaradi dobrih obrambnih spretnosti napadenega, ki je obtoženemu med ruvanjem in kotaljenjem po tleh izpulil nož z deset centimetrov dolgim rezilom, se zgodba ni končala tragično.

Več kot uro je trajal pretep, preden je oškodovanec izkoristil nepazljivost napadalca in mu pobegnil. Kako? Zaprosil ga je, naj pogleda, kje je oškodovančev pes in ko se je obdolženi oddaljil, je izkoristil priložnost in jo popihal. Zatekel se je k mami, ki je poklicala reševalce in policiste.

Pokazala mu je sliko

Jabolko spora je tako po mnenju oškodovanca kot tudi preiskovalcev in sodišča nerazjasnjeno očetovstvo slabi dve leti starega otroka. Medtem ko želi D. M. s tožbo o dokazovanju očetovstva dokazati, da je biološki oče otroka, pa sedanja žena obtoženega trdi drugače. Zadeva je trenutno v fazi preiskave DNK.

A vložena tožba je zakonca Verhovnik tako razjezila, da sta se odločila motečega oškodovanca pospraviti s poti. Sicer bi na zatožni klopi morala sedeti tudi Verhovnikova žena Patricija, a je bil njen del izločen iz tega kazenskega spisa. Preiskovalci so jo ovadili zaradi napeljevanja k umoru, vendar je tožilstvo med preiskavo očitke omililo in jo obtožilo le pomoči pri poskusu umora. Napadalčeva žena naj bi svojemu soprogu le pokazala sliko oškodovanca in mu izdala, kje se ta po navadi zadržuje.

Verhovnikova se bo o krivdi izrekla prihodnji teden.