Za umor partnerice so mu prisodili 24 let zapora

Novomeško okrožno sodišče je Borutu Turku za umor partnerice februarja lani v vasi Potok v občini Straža prisodilo 24 let zapora. Senat je skoraj v vsem sledil tožilstvu, ki je vztrajalo pri umoru na grozovit način, medtem ko obramba še vedno trdi, da je šlo za uboj. Obe strani sta napovedali pritožbo.



Po mnenju petčlanskega senata je tožilstvu uspelo dokazati, da je takrat 33-letni Turk na grozovit način in iz brezobzirnega maščevanja 23. februarja lani umoril svojo 27-letno partnerico in mamo dveh majhnih otrok iz vasi Potok v občini Straža. Ob prihodu policistov je ranil še sebe. Policija je takrat ugotovila, da sta bila povod za umor prepir in bolestno ljubosumje. Osumljeni je sicer žrtev, ki je umrla na kraju dejanja, večkrat zabodel v prsni koš in hrbet, so februarja lani pojasnili na policiji.



Na sodbo se bosta pritožili obe strani, tako tožilstvo kot tudi obramba, ki je prepričana, da je šlo za uboj na mah v stanju neprištevnosti. A izvedenec za psihiatrijo je pri Turku ugotovil mejno osebnostno in narcisistično motnjo, kar ni duševna bolezen.



Oškodovanci v tem kazenskem postopku premoženjskopravnega zahtevka ne bodo vložili, saj ni možno postaviti takšnega zahtevka, ki bi jim povrnil hčer, mamo, sestro, je med drugim dejala odvetnica Anita Klobučar, ki je zastopala oškodovance.

