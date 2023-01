Za volanom tovornjaka, polnega tobaka, je sedel Slovenec

V nadaljevanju preberite:

Na zagrebškem občinskem sodišču je bil na eno leto pogojnega zapora s preizkusno dobo petih let in stransko denarno kazen nekaj več kot 13.000 evrov obsojen 63-letni Slovenec Ivan Oset, ki je priznal, da je za balkanskega »kralja tihotapcev cigaret« Gojka Beusa na Hrvaško tihotapil tobak. Odvzeli so mu tudi 6,4 tone tobaka, ki so mu ga policisti zasegli ob lanski julijski aretaciji.