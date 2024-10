Zagorelo v hotelu Slon, preventivno evakuirali več ljudi

Danes okoli 6. ure zjutraj je zagorelo v ljubljanskem hotelu Slon. Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana, so gasilci požar že pogasili. Preventivno so evakuirali več ljudi, vendar po do zdaj znanih podatkih nobena oseba ni bila poškodovana. Očividci pa so poročali, da se je iz stavbe vil črn dim.

Čez dan, ko bodo omogočeni varni pogoji za delo, bodo opravili ogled kraja požara, o ugotovitvah pa obvestili pristojno državno tožilstvo, so še sporočili z ljubljanske policijske uprave.