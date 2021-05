Zanesljive smrti se je ubranil z lastnimi rokami

V nadaljevanju preberite:

Potem ko so Benu Krajšku za poskus uboja moškega na prvi stopnji naložili osem let in pol zapora, mu je po pritožbi obrambe višje sodišče v Kopru znižalo kazen. Za zapahi bo tako preživel šest let in pol, sodba pa je s tem pravnomočna. Krajšek je ves čas kazenskega postopka krivdo valil na žrtev, poskušal se je sam prikazati kot žrtev in bil po mnenju sodnega senata do svojih dejanj neobjektiven.