Robertu Kuhlju, ki je po poklicu reševalec, bodo do konca življenja ostale v spominu zadnje besede Nataše Zaviršek iz Male Račne pri Grosupljem, ki naj bi jo 12. avgusta lani na dvorišču domače hiše zažgal njen mož Martin Zaviršek: »Ljubim ga, Martin ni nič kriv, to je storil iz ljubezni. Poiščite Martina in pokličite mojega prijatelja.«



Dodal je, da je Natašo Zaviršek, ki je bila močno opečena, takrat oskrboval po obrazu: »Zaradi opeklin je bila neprepoznavna, niti las ni imela več, zato sem jo spraševal, če jo kaj boli in kje jo boli.«