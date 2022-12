Zaradi pirotehnike so dečku amputirali roko

V ponedeljek zvečer se je zgodila prva decembrska hujša nesreča s pirotehniko. Lani jih je bilo sedem. O tem, kako hude so lahko poškodbe, so govorili tudi na skupni novinarski konferenci UKC Maribor in Policijske uprave Maribor.

»Malo pred polnočjo smo bili obveščeni o poškodbi osebe s pirotehničnim sredstvom na območju Logatca. Po doslej znanih podatkih je mlajši osebi v roki eksplodiralo pirotehnično sredstvo in jo huje poškodovalo. Oseba je bila odpeljana v UKC Ljubljana, njeno življenje pa ni ogroženo. Policisti vse okoliščine dogodka še preiskujejo,« so sporočili s PU Ljubljana.

V Sloveniji so bile lani 104 kršitve zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, kar je okoli 20 kršitev več od povprečja zadnjih petih let. Bilo je sedem poškodb s pirotehničnimi izdelki. V petih primerih so se poškodovali mladoletniki, dvakrat pa odrasli osebi.

Pri enem od mladoletnikov je bila potrebna amputacija dlani, štirje so se lažje poškodovali, pri njih je prišlo do opeklin ter odrgnin,« je pojasnila. Tudi pri odraslih so morali v enem od primerov amputirati prste. »Na območju Slovenije smo lani zasegli nekaj manj kot 12.500 kosov pirotehnike, največkrat različne petarde.«

Na tiskovni konferenci pa je Jerneja Vidmar z oddelka za plastično in rekonstrukcijsko kirurgijo ter opekline pojasnila, da je v zadnjem času morda nesreč nekoliko manj, a so posledice zelo hude. Tako so morali v začetku letošnjega leta osemletnemu fantku, ki mu je pirotehnično sredstvo prav tako eksplodiralo v desni roki, to amputirati v predelu zapestja. Ker je deček desničar, to vse pove o vplivu poškodbe na njegovo življenje, je dodala.