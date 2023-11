Ženska, na katero je med martinovanjem padla lipa, umrla v bolnišnici

S Policijske uprave (PU) Nova Gorica so sporočili, da je med sinočnjim martinovanjem na Trgu Ivana Roba v Šempetru pri Gorici v tragični nesreči umrla starejša občanka. Policiste so o nesreči obvestili nekaj čez 20. uro. Pred cerkvijo v Šempetru je na občanko padlo drevo in jo hudo poškodovalo.

»Po prvih zbranih podatkih gre za staro približno deset metrov visoko drevo (lipa), ki pa je bilo pri tleh trhlo in se je tik pod tlemi prelomilo ter zrušilo samo od sebe. Na kraju dogodka (bil je že v fazi zaključka) je bilo manjše število ljudi (nekaj deset), ki so se udeležili prireditve v središču naselja,« so zapisali v sporočilu za javnost na PU Nova Gorica.

Na kraju so poleg policistov posredovali poklicni in prostovoljni gasilci JZ GRD Nova Gorica in PGD Šempeter pri Gorici, ki so zavarovali kraj dogodka, razžagali drevo in nudili pomoč reševalcem NMP ZD Nova Gorica.

Po nudeni pomoči na kraju so reševalci hudo poškodovano 73-letno žensko, ki je bila pred njihovim prihodom v nezavesti oziroma je bila neodzivna, prepeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. O vseh ugotovitvah je Policija obvestila tudi pristojne pravosodne organe (preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici). Danes zjutraj so policiste obvestili, da je občanka podlegla hudim poškodbam.