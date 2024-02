Moškemu, ki je zabodel nekdanjo partnerko, grozi do petnajst let zapora

Na mestnem avtobusu ljubljanskega potniškega prometa številka 14 na Parmovi ulici je 42-letni moški srednjih let včeraj zjutraj z nožem zabodel žensko. Zaradi poškodb – moški jo je zabodel v predel trebuha – so jo prepeljali v UKC. Je zunaj smrtne nevarnosti.

V izjavi za medije je vodja sektorja za splošno kriminaliteto v sektorju kriminalistične policije na Policijski upravi Ljubljana Valter Zrinski danes pojasnil okoliščine napada z nožem: »Dosedanja kriminalistična preiskava, ki še poteka, je pokazala, da je 39-letna ženska na postaji vstopila na avtobus med prvimi, za njo je vstopilo še nekaj potnikov, zadnji pa njen nekdanji zunajzakonski partner. Nosil je nož, pristopil do nje, jo na kratko ogovoril in nato zabodel. Oškodovanki ga je uspelo odriniti, da mu je padel nož na tla. Eden izmed potnikov je preprečil njegov nadaljnji napad nanjo, za kar se mu zahvaljujemo. Potem je pristopil še en potnik in skupaj sta ga zadržala do prihoda policije.«

Osumljenec je trenutno v policijskem pridržanju. Pred tem še ni bil pred organi pregona. Za poskus uboja je predpisana kazen od pet do petnajst let zapora. Motiv za izvršitev navedenega kaznivega dejanja še ugotavljajo, je pa zagotovo v povezavi z njuno preteklo zunajzakonsko skupnostjo.